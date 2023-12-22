中國人民銀行23日發表「中國金融穩定報告（2023）」，其中提到，大陸經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，金融系統要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大總體政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

貨幣政策方面，人行還表示，始終保持貨幣政策的穩健性，更好注重做好跨週期和逆週期調節，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。進一步優化金融支持實體經濟的體制機制，滿足實體經濟有效融資需求，完善薄弱環節金融服務。全面加強金融監管，切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，嚴厲打擊非法金融活動。

債務方面，人行指出，及時處置中小金融機構風險。健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置。建立防範化解地方債務風險長效機制。建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，改良中央和地方政府債務結構。完善房地產金融總體審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，構建房地產發展新模式。

規範方面，人行表示，將堅持市場化法治化原則，壓實金融機構及股東、實際控制人，金融管理部門和地方政府等各方責任，健全地方黨政主要領導負責的重大風險處置機制。發揮好存款保險的風險處置職能，穩步推進金融穩定保障基金籌集積累和規則制定工作，推動金融穩定法早日出台實施，健全維護金融穩定的長效機制。對跨行業、跨區域和跨境風險，加強監管協同和上下聯動，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。