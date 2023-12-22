大陸國務院關稅稅則委員會公布，將再次延長對美加徵關稅商品的排除期限，自2024年1月1日至2024年7月31日，繼續不加徵反制美301措施所加徵的關稅。
陸關稅稅則委員會指出，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布對美加徵關稅商品第十三次排除延期清單，對「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十一次排除延期清單的公告》」稅委會公告2023年第6號）中的相關商品，延長排除期限，自2024年1月1日至2024年7月31日，繼續不加徵為反制美301措施所加徵的關稅。
大陸國務院關稅稅則委員會公布，將再次延長對美加徵關稅商品的排除期限，自2024年1月1日至2024年7月31日，繼續不加徵反制美301措施所加徵的關稅。
陸關稅稅則委員會指出，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布對美加徵關稅商品第十三次排除延期清單，對「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十一次排除延期清單的公告》」稅委會公告2023年第6號）中的相關商品，延長排除期限，自2024年1月1日至2024年7月31日，繼續不加徵為反制美301措施所加徵的關稅。
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