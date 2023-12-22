台灣碳交所22日啟動首批國際碳權交易，環境部長薛富盛表示，國內碳費審議委員會將於明年第1季成立，屆時將決定碳費費率，而首批國際碳權交易價格將會是很好的參考標準。
薛富盛說，台灣碳權交易平台正式開張，是台灣在2050淨零推動上的重要里程碑，碳權的取得對於企業推動永續發展ESG及碳中和非常重要，台灣實現碳權交易，對企業進行減碳具有實質的意義。
至各界關心台灣的碳費部分，薛富盛表示，預計明年第1季成立碳費費率審議會。他說，環境部已經費率審議委員會的要點，目前正在程序中，明年第1季就會成立，將由審議委員會來決定台灣碳費的費率，並循行政程序後對外界公布。
他提到，台灣碳權交易平台的碳權交易價格，台灣碳費的費率，應會是一個很好參考的標準。
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