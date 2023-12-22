合庫銀行向以公平待客原則為企業文化的核心，持續精進及落實公平待客具體作為。合庫銀行董事長林衍茂偕同常務董事麥勝剛、獨董周叔璋及常務董事夏侯欣榮，並帶領經營團隊於12月22日前往台中分行進行客戶交流座談，與合庫忠實客戶直接面對面意見交流。

同日林衍茂與董事們親臨電話客服中心擔任「一日客服」，傾聽客戶真實的聲音，親自檢視客戶服務流程，以實際行動展現對客戶的關懷及重視，同時感謝第一線客服同仁的辛勞，並勉勵同仁應持續用心、真心、貼心的提供有溫度的服務，確保客我彼此良善互動關係。

合庫銀行在林衍茂帶領下，持續精進公平待客原則及提升客戶服務品質，合庫銀行今年首度實施委外辦理神秘客訪查，瞭解客戶與本行真實互動的感受，進而提升整體服務品質，今年更首次舉辦「客戶申訴案件檢討座談會」，針對客戶反饋的各類問題及需求進行梳理，將客訴抱怨轉化為服務改善的動力與契機，進而創造更好的服務體驗。

合庫銀行持續精進及落實公平待客具體作為，形塑由上而下誠信經營文化，打造更友善的金融服務環境，建立正向積極的團隊氛圍，以提供更優質的客戶服務，成為客戶持續信賴的最佳金融夥伴。