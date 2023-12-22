金管會一個法規修改的小動作，業界估計就能釋放高達千億元的產業投資資金！創投公會和私募股權公會22日均表示，金管會21日宣布調降國內私募股權基金及創投基金的風險係數，看好此次大幅鬆綁對活絡國內資本市場帶來的助益，預計將大幅推動保險業資金流入國內公共建設、5＋2及六大核心戰略產業相關的私募與創投基金，釋放預估高達千億元的投資資金，並將資金留在台灣進而促進國內經濟發展。
截至9月底，壽險業已向國內私募股權基金投資約新台幣80億元，相關創投投資則達270億元。私募股權公會表示，此項新政策能平衡保險業投資國內、外基礎建設的風險，並推動資金注入台灣關鍵產業，預計將進一步加強此類投資趨勢。
金管會新政策調整的風險係數有三大項，包括：1、基金完全投資於國內公共建設者，適用風險係數為10.18％；2、 同時投資國內公共建設、五加二及六大核心戰略產業者，適用風險係數17.25％；3、國內私募股權基金若投資包含國外地區，則需加計匯率風險6.61％。
私募股權公會理事長翁嘉盛表示，樂見金管會再釋利多，此次風險係數的修正是對公會長期倡議的積極回應，也為資金注入公建及戰略產業注入一劑強心針。
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