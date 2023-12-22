新青安房貸上路後，新增房貸逐月上升。中央銀行22日公布11月五大銀行新承作房貸金額為895.62億元，刷新央行統計以來的歷史新高，月增107.88億元或13.7％，已連四個月上升，年增294.32億元或48.9％，新增房貸利率續降至2.071％。
央行官員表示，房市延續上月走勢，一方面是進入年底交屋潮，加上新青安房貸助攻，使金額呈現高額成長；預期新青安帶動自住需求，將持續推動房貸走揚，加持效果估至少延續一年，後續新增房貸金額有機會持續上升。
五大銀行11月新承作放款加權平均利率2.08％，較10月下滑0.23個百分點，主因資本支出以外的各類貸款利率均較10月上升所致，若不含國庫借款，11月五大銀行新承作放款加權平均利率為2.039％，亦較10月的2.064％下降0.025個百分點。
聚焦市場最關注的新增購屋貸款，11月金額狂升至895.62億元，且由於大批新承作新青安房貸，在優惠利率下，11月購屋貸款利率也略降至2.071％。台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。
央行官員說明，最關鍵還是新青安房貸繼續夯，11月五大銀行整體新承房貸金額月增107.88億元，其中，新青安房貸新承作金額就月增了65.6億元，占整體6成左右，等於主宰近期房市成交量；此外，不只是新青安，觀察整體首購房貸的增幅也頗大，反映近期買氣都是集中在自用型需求上，這也是央行希望看到的房市健康需求。
官員補充，第四季交屋潮也是推升力道，前十月使用執照成長率很高，代表過去兩、三年建照成長偏高，當時推案陸續交屋，加上剛性需求帶動，使自然分戶貸款成長，也推升整體新增房貸規模。
進一步觀察，11月六都建物買賣移轉棟數暴增，較上月增11.37％、年增幅更達26.15％，其中台南市年增99.01％，幾乎翻倍成長，房市頗有回溫跡象。官員強調，六都移轉棟數前11月仍年減4.72％，11月年增率高，主因去年9、10月左右有一波疫情，影響看屋買屋意願，低基期因素導致今年成長率暴增。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：