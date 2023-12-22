新青安房貸上路後，新增房貸逐月上升。中央銀行22日公布11月五大銀行新承作房貸金額為895.62億元，刷新央行統計以來的歷史新高，月增107.88億元或13.7％，已連四個月上升，年增294.32億元或48.9％，新增房貸利率續降至2.071％。

央行官員表示，房市延續上月走勢，一方面是進入年底交屋潮，加上新青安房貸助攻，使金額呈現高額成長；預期新青安帶動自住需求，將持續推動房貸走揚，加持效果估至少延續一年，後續新增房貸金額有機會持續上升。

五大銀行11月新承作放款加權平均利率2.08％，較10月下滑0.23個百分點，主因資本支出以外的各類貸款利率均較10月上升所致，若不含國庫借款，11月五大銀行新承作放款加權平均利率為2.039％，亦較10月的2.064％下降0.025個百分點。

聚焦市場最關注的新增購屋貸款，11月金額狂升至895.62億元，且由於大批新承作新青安房貸，在優惠利率下，11月購屋貸款利率也略降至2.071％。台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行官員說明，最關鍵還是新青安房貸繼續夯，11月五大銀行整體新承房貸金額月增107.88億元，其中，新青安房貸新承作金額就月增了65.6億元，占整體6成左右，等於主宰近期房市成交量；此外，不只是新青安，觀察整體首購房貸的增幅也頗大，反映近期買氣都是集中在自用型需求上，這也是央行希望看到的房市健康需求。

官員補充，第四季交屋潮也是推升力道，前十月使用執照成長率很高，代表過去兩、三年建照成長偏高，當時推案陸續交屋，加上剛性需求帶動，使自然分戶貸款成長，也推升整體新增房貸規模。

進一步觀察，11月六都建物買賣移轉棟數暴增，較上月增11.37％、年增幅更達26.15％，其中台南市年增99.01％，幾乎翻倍成長，房市頗有回溫跡象。官員強調，六都移轉棟數前11月仍年減4.72％，11月年增率高，主因去年9、10月左右有一波疫情，影響看屋買屋意願，低基期因素導致今年成長率暴增。