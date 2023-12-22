證交所統計，今年開盤至12月22日共234個交易日，集中市場總成交值為65兆8,710.14億元，市場日均值為2,815億元，今年可望寫下史上第二高，因而帶動股票成交量週轉率突破100％，達100.54％。
證交所統計，12月22日台股加權股價指數收盤為17,596.63點，周跌77.24點，跌幅0.44％，產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲9.12％最大，跌幅以油電燃氣類指數跌3.98％最大。
本週集中交易市場總成交值為1兆6,123.01億元，全體上市股票成交金額為1兆5,057.31億元，股票成交量週轉率為2.62％。
各產業上市股票成交值前三名為：半導體類3,936.96億元，占全體上市股票交易金額26.15％；電腦及週邊設備類3,187.1億元，占全體上市股票交易金額21.17％；航運類1,930.83億元，占全體上市股票交易金額12.82％。
成交量週轉率前三名產業為：航運類10.61％、電腦及週邊設備類9.56％、建材營造類4.55％。
此外，截至12月22日止，全體上市公司市值為55兆7,903.84億元，周市值減少1,471.28億元。
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