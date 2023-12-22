外貿協會將於2024年1月20日至28日辦理「法國、義大利電動車商機訪問團」預計參訪法國車廠、歐洲第四大卡車品牌、義大利跨國商用車廠、方程式賽車製造商，以及義大利新創電動車廠Microlino與Tazzari等六車廠3家一階供應商，也將與法國、義大利汽車產業公會洽談，全方位為臺灣業者衝刺電動車商機。

法國與義大利為歐洲僅次於德國的造車大國，除為跨國汽車品牌的生產經營重鎮，也是全球重要跑車公司的聚集地；其中法國為推動電動車生產，已投入80億歐元用於設廠研發，並希望透過獎勵金與廣設充電設備，營造電動車生態系，義大利政府亦推出Ecobonus補助政策，以刺激電動車內銷及帶動生產。

此外，在歐洲團之後，貿協接續1月29日至2月1日率「泰國電動車商機訪問團」，前往拜會泰國德系B車廠的全球採購中心、泰國石油集團旗下電動車公司、有泰國特斯拉之稱的電動載具集團，以及電動嘟嘟車製造商等企業，並辦理採購洽談會；貿協指出，本團已籌備數月，泰國重要與具代表性的電動車業均相當期待。

泰國素有「亞洲底特律」稱號，近年因電動車浪潮，已是東南亞地區電動車銷量占比最高的國家，接近8成。為推動本地生產，泰政府加大關稅優惠與補貼力道，吸引車廠與外資投資在地製造，打造電動車生產基地，目標2030年前泰國電動車產量占總體汽車產量30％。