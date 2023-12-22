高雄市政府教育局在2021年開辦高雄市公有學校屋頂設置太陽光電發電設備標案，高雄市立仁武高中由欣雄天然氣得標，欣雄則委由怡和國際能源擔任規劃設計。怡和能源本於施工安全第一、減低施工影響，先採用空拍機拍攝建模，再進行案場規劃以及施工動線安排，進而全面提高工程品質，也獲得2023年城市工程品質金質獎。

1. 首先更換全校共計11棟教學樓及活動中心的屋頂浪板，為能有效降低施工噪音影響學生上課品質，特別利用寒假期間加派人力，以最短時間更換12棟建物的屋頂，也避免遇到下雨天而導致室內漏水。

2. 為能發揮太陽能板最大化效益，對於遮陰範圍採用SolarEdge變流器，

來增加模組的發電效能。

3. 優化電纜線路徑，減少線損，以達到太陽能電廠的最佳效能。

4. 設置監控系統加強管理，隨時監測發電量以及系統是否正常運轉。

5. 全區開挖路線達400米，在正式施工前多方評估最佳路線，施工過程中也時刻注意人員活動安全，開挖埋管完成後亦妥善回填路面，管溝施工品質良好，使用後無塌陷痕跡。

6. 施工過程採取分區吊料、分區安裝，以避免施工面積荷重過大，在吊掛時必備指揮手以管控地面人員的安全；每棟建物亦施作安全設施及維運步道，以確保工作人員安全。

怡和國際能源表示該公司秉持誠信第一、安全至上、積極負責的核心價值，用心規劃設計每一座太陽能電廠，支持政府「2050淨零轉型」的目標，希望透過提高建築的能源效率，達到節能減碳的目的，共同為地球盡一份心力。