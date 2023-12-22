陽明海運（2609）被列注意股，今（22）日有價證券達公布注意交易資訊標準，公告11月營收109.19億元，稅前虧損18.75億元，稅後虧損15.65億元，每股虧損0.44元。
陽明近五日股價累計漲幅逼近三成，21日飆出漲停，當日成交量為最近60個營業日日均成交量的10.87倍，被列為注意股。22日續漲3.79％至57.5元，成交量逾36萬張，居台股之冠。
今年截至前三季，陽明歐洲線（含地中海）運量比重占31％、運費收入比重占37％，被視為紅海危機帶動歐洲線運價急漲的受惠者。上海出口貨櫃運價指數SCFI 22日最新報價，大漲14.77％、創近一年半新高，其中歐洲線、地中海線每20呎櫃周漲幅分別高達45.48％、30.91％。
法人估，這波歐洲與地中海航線運價漲勢主要將反映在陽明明年首季財報。
在這波紅海運價飆漲之前，市場需求疲弱及運價持續低迷，陽明11月營收為109.19億元，月減3.39％、年減44.32％，累計前11月營收為1,301.22億元，年減63.81％。
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