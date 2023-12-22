韓國濟州國際機場今天因暴風雪等惡劣天候狀況，暫停機場跑道起降，直至下午4時完成除雪作業宣布重啟為止，停運共7小時40分鐘。

濟州國際機場今天上午因天候問題宣布暫停跑道營運，截至原定重啟跑道的下午3時為止，共277班機停駛，4班機延誤。21、22日間受天候影響無法依預定時間搭乘飛機的旅客估達上萬名。

經過長時間處雪作業，機場人員確認跑道表面狀態與摩擦係數測定等作業後，決定重啟跑道，飛往金海機場的釜山航空BX8100航班在下午4時順利起飛。

據韓聯社報導，跑道重啟後，各航空公司航班仍有可能因機體除雪作業等因素延誤。

除濟州道外，韓國西海岸、全羅南道一帶都深受暴風雪影響，韓國全境籠罩在寒流之下，陸續傳出因惡劣天候及地面溼滑造成交通事故。

韓國氣象廳預測，寒流帶來低溫可望在23日白天些許回升，全羅道及濟州道也將在當天上午停止降雪。但因低氣壓從韓國北部通過，24日開始全國估將再次迎來靄靄白雪。

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