經濟部日前與台南市政府合辦「點亮沙崙交流晚宴」，邀集政府部門、沙崙智慧綠能科學城各區代表與業界不同領域共超過300人參與，一同探討沙崙地區未來開發與展望。台南市府於沙崙建設沙崙智慧綠能科學城，於此地進行智慧綠能科技研究，在建構台南綠色經濟浪潮的同時，帶來沙崙地區經濟發展的機會與優勢。
經濟部貿易署日前與台南市政府聯手，在沙崙大台南會展中心籌辦「2023點亮沙崙交流晚宴」，邀集政府部門、沙崙智慧綠能科學城各區代表、產業公會、飯店業者、文創場域、觀光園區、學術機構及媒體等共超過300人參與，宣示台南市政府攜手產官學界合作的決心，結合來賓多元背景，更展現台南市在經濟、觀光和文化各領域之發展潛力。
台南沙崙也是台南高鐵站坐落之地，近年台南市府致力於在沙崙地區建構沙崙智慧綠能科學城，宣示將沙崙與南科打造為推動台南產業發展的雙引擎。明年2024台灣燈會將在沙崙設置燈區，國際蘭展及世界蘭花會議也將在沙崙舉辦。國際級多元豐富的活動量能將成為推動台南經濟發展的重要動力，特別是高鐵台南站每天2~4萬人次的人流，為沙崙地區提供了巨大的發展機會與優勢。
沙崙智慧綠能科學城為台南的重要項目，結合先進的綠色能源技術與創新科學研究，為台南帶來綠色經濟的新浪潮。沙崙智慧綠能科學城招攬科技公司進駐，從綠能的創能、儲能、節能、系統整合四面項進行研發，目標是為國家接軌2050淨零轉型。沙崙科學城不僅提升台南市的國際競爭力，也是大南方地區經濟和社會發展的關鍵。晚宴上，各方代表積極討論利用科技創新和文化資源來推動全面發展。
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