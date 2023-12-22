隨著越南經濟發展，民眾愈來愈有能力出國玩。日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，今年前11個月前往日本旅遊的越南旅客人次超過53.6萬，比2019年的49.5萬還多，創下歷史新高。
越南人民報（Nhan Dan）報導，日本駐越南大使山田貴雄（Yamada Takio）透過日本政府觀光局駐越南辦事處表示，很高興看到這樣的結果。
山田貴雄說，今年11月越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）與日本首相岸田文雄舉行會談，兩國關係升級為「致力於亞洲和世界和平與繁榮的全面戰略夥伴」。
他表示：「希望這一契機將啟動兩國之間交流和旅遊活動的發展，進一步深化兩國關係」。
越南國家旅遊局副局長何文超（Ha Van Sieu）表示，日本是越南人出國旅遊首選國家之一。越南也是日本旅客最喜歡的旅遊目的地之一。今年前11個月，越南接待日本旅客近53萬人次，日本躋身越南前5大旅客來源國。
日本政府觀光局駐越南首席代表吉田健二（Yoshida Kenji）表示，日本政府觀光局駐越南辦事處在2024年將會祭出措施以增加到訪日本的越南旅客人次。
越南近年經濟表現亮眼，中產消費力日漸崛起。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，旅遊平台Klook於7月的統計顯示，購買人氣歌手泰勒絲（Taylor Swift）明年新加坡演出旅遊行程的旅客來源中，越南排名前8。（編輯：陳承功）1121222
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