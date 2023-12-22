農金署22日指出，2023年2期作水稻產量調查陸續完成，就前已完成產量調查之高雄、屏東、嘉義縣市、雲林及南投等6縣市啟動水稻收入保險理賠作業，本次新增台中、彰化及台南3縣市，迄今2次理賠合計已有89個鄉鎮，4萬餘位農民獲得理賠，金額為5.28億元，農金署已促請財團法人農業保險基金，協助農會保險人加速辦理理賠作業，儘速將理賠款撥入農民存款帳戶，以填補營農損失。

農金署表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」理賠基準為當期作投保鄉(鎮、市、區)每公頃實際產量相較基準產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元，2023年2期部分地區因受小犬及多個颱風影響，導致水稻收成減產，累計已有78個鄉鎮，約3萬7千位農民獲得理賠4.51億元；至於2期作「加強型」保險，當減產超過1成以上即啟動理賠，累計已有48個鄉鎮，3千餘位農民獲得理賠0.77億元，有效協助農民分散營農風險。至於其他縣市俟產量調查完成公布，即啟動水稻收入保險理賠作業。

農金署說明，「基本型」係由水稻農業天然災害現金救助機制轉換，對於日前農業部已公告部分地區啟動農業天然災害救助，農民如已領取水稻現金救助之金額，依水稻收入保險辦法規定，將於上開基本型保險理賠中扣除，至於加強型保險則不受影響，仍得領取理賠款。