美國經濟降溫，第三季美國GDP成長率終值下修至4.9％，遠低於先前修正值與市場預估的5.2％，美債殖利率及美元指數應聲走軟，美股帶頭反彈，台北金融市場22日也上演股匯雙漲，新台幣兌美元早盤強升逾1角，盤中重返31.1關卡，終場升值7.9分作收，年底出口商拋匯潮撐盤，加上選舉行情加持，匯銀估新台幣下周有機會直奔31.05元價位。

新台幣匯率22日開盤即上衝，最高升破1角衝到31.17元，創近五個月新高盤中價，終場升7.9分、31.203元作收，則為五個多月來收盤新高，總成交量14.765億美元。

隨著外資開始陸續放耶誕假期，本周匯市在觀望中等待反彈，主要都靠出口商拋匯驅動，新台幣本周繼續複製前兩周走勢，延續「先貶兩天、後升三天」步伐，匯價後來居上，合計整周升6.5分，周線收下連六紅，本月匯價已由貶轉升，2023年可望完美封關，收下今年來首次月線連二紅。

觀察主要亞幣走勢，美元指數重跌0.54％，主要亞幣齊揚，日圓升0.72％、星幣升0.45％、新台幣升0.25％、韓元升0.16％、人民幣升0.02％。

匯銀主管表示，近期升值除了跟著國際匯市走，美元回落後，非美幣別普遍走揚，加上出口商賣美元也是推升力道，而年底市場偏清淡，央行似乎也有「休假」氛圍，放手新台幣跟著亞幣走，多以維持流動性為主，「不用特別花錢調節」。

外匯交易員分析，近幾周新台幣升貶波動都在區間內，震盪都在合理範圍，下周預料一樣在31元整數上方徘徊，出口商年底作帳需求不小，雖然本周已經賣不少，但預期下周更多資金回出籠，匯價有機會升破31.1元，短線先挑戰31.08元，後續直奔31.05元。

但交易員也提醒，後續要留意紅海航運危機，加上巴拿馬運河乾旱，運價可能略有影響，海運公司不願冒風險，寧願花點油錢繞路，航程增加使成本墊高，後續不確定性增加，雖然目前油價還未反映，但變數很大，若影響到美國經濟數據，也將連帶影響新台幣匯率變化。