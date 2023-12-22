教育部體育署於(22)日舉辦「體育推手獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括10項大獎肯定，蟬聯金融業第一！富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類金質獎」。富邦長期支持及推動臺灣體育發展，用心與成果備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，並積極培育菁英選手，以及冠名和主辦多項國際賽事，是國內最挺體育的企業之一。富邦已連續15年榮獲「體育推手獎」肯定，富邦金控今年更連續2年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，金控及子公司共獲十項大獎，成為今年「體育推手獎」獲獎最多的金融業者。

今年10月底富邦金控與旗下子公司富邦育樂第四度獲頒「運動企業認證」標章，且在目前擁有效期內認證的企業中，富邦就佔6席，亦是國內擁有最多運動企業認證標章的金融業之一。未來，富邦金控也將持續支持體育運動，以品牌理念「正向力量 成就可能」，厚植臺灣體育與國際接軌實力！

富邦金控連續15年榮獲「體育推手獎」肯定 與體壇共同打造美好永續願景

富邦金控2009年起贊助「臺北馬拉松」，迄今已長達15年，2020年起亦成為臺灣唯一贊助國內四大馬拉松（臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松）的金融業者。富邦金控自2021年起推動Run For Green計畫，結合馬拉松賽事的高人氣，推廣關注環境永續的概念。

此外，富邦金控亦長期支持國內體壇發展，並重視傳承與培育精神，自2018年起贊助「新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」，支持新北市發展及培植基層棒球底蘊，攜手推動城市健康運動風氣；同時，富邦更長達31年支持「富邦公牛隊」，深耕棒球運動人才培育。

富邦人壽以培育與傳承的核心精神支持運動賽事，從大專校園賽事到職業、國際賽事多元經營，並與各界合作共同推廣促動關注度。富邦人壽已連續超過八年冠名贊助UBA大專籃球聯賽，積極拓展線上／下宣傳管道、提升賽事規格並結合本業公平待客倡議，透過舉辦輪椅籃球公益賽接軌運動平權精神，持續結合趨勢議題具體實現「正向力量 豐富生命」的品牌價值。

台北富邦銀行長期支持體育發展，培育菁英選手及球隊，贊助多樣國人熱衷的運動，包括棒球、籃球、高爾夫及馬拉松等。2014年起贊助臺北富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，2018年開始贊助臺灣高球名將盧建順，為國內力挺運動的銀行業。其中臺北富邦勇士籃球隊不負眾望，今年勇奪臺灣男子職業籃球聯盟2022-2023球季總冠軍，創下三連霸輝煌戰績。

富邦產險長期支持國內體育活動發展，為提升國內運動風氣及保障而努力，除持續支持各項國內運動外，也積極支持「富邦悍將棒球隊」及「臺北富邦勇士籃球隊」之發展，除共同合作各項活動外，也以行動支持球隊，邀請同仁進場為球隊加油，在鼓勵員工將運動融入生活之餘，也為守護臺灣棒球及籃球，推動臺灣運動發展而努力。

富邦證券長期贊助各類運動賽事、球隊與培育菁英選手，透過支持「富邦悍將棒球隊」及「臺北富邦勇士籃球隊」，並協助打造新莊棒球場及台北和平籃球館優質硬體設備，致力提供最好的賽事環境。富邦證券更自2019年起，連續五年以冠名贊助方式，贊助富邦悍將「G! POP流行音樂節」，以行動支持運動賽事，因此榮獲112年體育推手獎之「贊助類金質獎」及「贊助類長期贊助獎」兩項殊榮。