長榮（2603）今（22）日召開董事會，因原任總經理謝惠全屆齡退休，會中通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理的人事案，從2024年1月1日起生效。
長榮新任總經理吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管，曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，以財務領域的專業及以前瞻性的視野協助制定公司營運策略。
長榮（2603）今（22）日召開董事會，因原任總經理謝惠全屆齡退休，會中通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理的人事案，從2024年1月1日起生效。
長榮新任總經理吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管，曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，以財務領域的專業及以前瞻性的視野協助制定公司營運策略。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：