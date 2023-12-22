長榮（2603）今（22）日召開董事會，因原任總經理謝惠全屆齡退休，會中通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理的人事案，從2024年1月1日起生效。

長榮新任總經理吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管，曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，以財務領域的專業及以前瞻性的視野協助制定公司營運策略。

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