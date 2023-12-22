奇景光電新品齊發，22日再宣布，將於CES 2024發表奇景獨家之下一代超高亮度時序型色彩自發光LCoS微型顯示器，以及靈敏的3D感測技術，展現奇景最新研發運用於沉浸式AR應用的創新技術。奇景於LCoS微型顯示器技術領域，長期處於領先地位，具有豐富設計和量產經歷逾十年。
奇景指出，與上一代設計相比，新一代專有的時序型色彩自發光LCoS微型顯示器（Color Sequential Front-Lit LCoS Microdisplay），大幅提高亮度表現，提供業內最高、可達180K尼特亮度表現。並具備亮眼的輕量、迷你外形，總體積小至0.5c.c.，還提供最卓越的色彩性能及鮮豔的色域表現，超過140％ sRGB色域。
奇景也將於CES中現場展出穿透式眼鏡裝置，搭配支援40度視野角（FOV）的光波導設計，呈現高達500尼特的入眼亮度，以及領先業界、大於200：1的對比度。業界多家科技巨擘，將研發注意力從micro-LED轉移到奇景自發光LCoS微型顯示器，用於其下一代擴增實境眼鏡設計。
另於CES中，奇景亦將首次亮相最新一代3D時差測距（TOF）視覺處理器HE-2；基於業界領先的CPU和NPU架構，搭配TOF影像輸入，能夠高速將影像內容完成執行3D運算及運行AI操作，並以60 fps的速度輸出3D數據，速度幾乎是現行主流軟體解決方案的兩倍，大幅減少數據延遲，減輕系統中央處理器的運算力負擔，並提高整體系統效能。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：