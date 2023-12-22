奇景光電新品齊發，22日再宣布，將於CES 2024發表奇景獨家之下一代超高亮度時序型色彩自發光LCoS微型顯示器，以及靈敏的3D感測技術，展現奇景最新研發運用於沉浸式AR應用的創新技術。奇景於LCoS微型顯示器技術領域，長期處於領先地位，具有豐富設計和量產經歷逾十年。

奇景指出，與上一代設計相比，新一代專有的時序型色彩自發光LCoS微型顯示器（Color Sequential Front-Lit LCoS Microdisplay），大幅提高亮度表現，提供業內最高、可達180K尼特亮度表現。並具備亮眼的輕量、迷你外形，總體積小至0.5c.c.，還提供最卓越的色彩性能及鮮豔的色域表現，超過140％ sRGB色域。

奇景也將於CES中現場展出穿透式眼鏡裝置，搭配支援40度視野角（FOV）的光波導設計，呈現高達500尼特的入眼亮度，以及領先業界、大於200：1的對比度。業界多家科技巨擘，將研發注意力從micro-LED轉移到奇景自發光LCoS微型顯示器，用於其下一代擴增實境眼鏡設計。

另於CES中，奇景亦將首次亮相最新一代3D時差測距（TOF）視覺處理器HE-2；基於業界領先的CPU和NPU架構，搭配TOF影像輸入，能夠高速將影像內容完成執行3D運算及運行AI操作，並以60 fps的速度輸出3D數據，速度幾乎是現行主流軟體解決方案的兩倍，大幅減少數據延遲，減輕系統中央處理器的運算力負擔，並提高整體系統效能。