紅海危機國際原油走升，加上亞臨日本調整油品售價，中油預計下周一直接調漲國內汽油價每公升0.4元，漲幅將是近3個半月來最高，主要油品95無鉛汽油零售價將回到31元以上。至於柴油則只小漲0.1元，零售價登28元。
胡塞武裝組織在紅海襲擊船隻導致的紅海危機， 讓布蘭特原油報每桶79.6美元，即使有安哥拉決定退出石油輸出國家組織（OPEC）壓抑油價訊息，也擋不住上揚趨勢。另外，日本加油站零售價有往上調升，讓中油亞臨最低價原則獲得鬆綁，依照油價公式，下周將會反映調漲售價。
汽油每公升預計將調升0.4元，柴油則仍受亞臨天花板擋住，只小調0.1元。目前95無鉛汽油牌價為30.7元，屆時牌價可能換成31.1元，超級柴油剛好是28元整。
由於這幾個月受到日本凍漲油價壓制，中油油價多只降不漲，虧損加劇。因此下周汽油即使只調0.4元，卻是自9月11日之後的最高幅度。
對紅海危機後續影響，中油說此事對航運界成本有壓力，可是國際原油目前看來只是小漲，不認為會有大幅揚升。
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