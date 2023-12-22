根據內政部今年5月公布的人口資料，台北市65歲以上老年人口占比21.3%，僅次於嘉義縣（21.9%），名列全台第2。依照國際標準，65歲以上人口佔總人口比例達20%以上稱之為超高齡社會，換句話說，台北市已經進入超高齡社會。

有鑑於年齡老化，每5人中就有1人是高齡人口，《旺得富》整理北市推出的長輩福利資訊，大約可分為敬老卡、重陽節禮金及中低收入戶老人津貼3大類。其中敬老卡每月補助點數為480點（1點1元，計480元），從今年7月開始，持北市敬老卡的長輩除了公車、捷運外，也可以搭乘台鐵，只不過記得得走TPASS專用通道才會正確扣點數。

以下是北市3種主要老人福利申辦資格、注意事項、領取方式及優惠資訊說明：

■台北市敬老卡

◎申辦資格：設籍並實際居住臺北市年滿65歲之老人、55歲原住民及居住本市持有外僑永久居留證之65歲外國人。

◎攜帶文件：

－國民身分證正本、2吋彩色照片1張。55歲以上原住民另備戶口名簿。

－委任代理人申請票卡者，請攜帶申請人國民身分證正、2吋彩色照片1張、印章，另提出委任書及代理人之身分證明文件。

◎應注意事項：

－敬老悠遊卡及愛心悠遊卡為記名卡，僅限本人使用，如提供他人使用遭查獲，除停權外，另需依照相關交通運具規則繳納罰款。

－敬老悠遊卡有使用期限，每6個月需辦理展期，展期地點（需攜帶票卡辦理）如下：

1、全台四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）

2、臺北捷運各站查詢機

3、臺北市各區公所、文山區便民工作站

◎優惠資訊：享大眾運輸，包含捷運、公車、客運、敬老愛心車隊計程車、YouBike、貓纜、觀光巴士、輕軌（淡海、安坑）、台鐵，及各行政區運動中心、游泳池等指定場館優惠。

■重陽金

敬老禮金發給對象為設籍本市至重陽節當日已達3個月以上：

◎於當年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之長者，每人1,500元。

◎於當年12月31日年滿99歲（原住民為89歲）以上之長者，每人1萬元及禮品1份。

■老人津貼

全名為「中低收入老人生活津貼」

◎申辦資格：設籍並實際居住本市、最近一年居住國內超過183日，且符合以下條件者：

1、年滿65歲。

2、未經政府公費收容安置。

3、家庭總收入平均分配全家人口，每人每月金額符合規定者（112年度為35,269元）。

4、全家人口之動產（含存款、股票及投資）之合計限額：單一人口家庭為250萬元，每增加一口，得增加新臺幣25萬元。

5、全家人口之土地及房屋價值合計不超過新臺幣906萬元。

6、未入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。

◎申辦方式：

－準備必備文件和其他證明文件（詳細請點這）。

◎領取津貼

－家庭總收入平均每人每月在27,162元以下者，每月發給7,759元（2024年增為8,302元）。

－家庭總收入平均每人每月超過27,163元，但在35,269元以下者，每月發給3,879元（2024年增為4,151元）。

－112年度符合本市中低收入老人生活津貼享領資格且同時領有榮民就養給付之長者，每人每月發給2,290元。