台灣碳權交易所今天啟動首批國際碳權交易，財政部指出，碳交所會開立發票給買碳權的企業，未來相關企業若將買入的碳權實際用於業務（如產品訂單、公務出差）碳中和，可憑發票於申報營業稅扣抵銷項稅額。

針對碳交所碳權交易的買賣雙方，財政部都已準備好課稅方式。其中賣家（出售炭權者）的部分是以營所稅計算，例如未來若有本國法人出售碳權，即是以收入減除成本費用，併入營利事業所得額，適用20％的營所稅稅率。

至於首批的外商賣家等，未必在台有經營點，先前財政部已核釋，透過台灣碳交所出售碳權的所得，視為台灣來源所得課徵營所稅，且在台無固定營業場所的外商是由碳交所代理申報納稅，稅金會在交易價款中扣除。

財政部表示，外商可選擇提出帳簿、文據，應以出售碳權交易收入，減除相關成本費用，核實計算交易所得；若無法提出帳簿、文據核實計算，則是以交易收入按淨利率10％計算交易所得，再課徵20％的營所稅。

至於中介機構碳交所平台，目前主要交易模式屬「受託代銷」，在稅法上視為碳交所銷售勞務，也就是無論企業是透過碳交所向本國法人或外商購買碳權，碳交所都要依碳權售出價格繳納5％營業稅並開立發票給買家。

財政部表示，企業購入碳權、取得碳交所給的發票後，如果將碳權實際用於本業及附屬業務，例如產品訂單和公務出差的碳中和等，未來申報營業稅時，就可以憑發票扣抵銷項稅額。