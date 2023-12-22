盛弘／敏盛醫療集團旗下敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心22日正式開幕，這是全台首座結合智慧醫療、健康檢查、醫學美容、健康公寓式智醫康寓的綜合醫療城。盛弘醫藥（8403）表示，此創新的「Medical Mall」概念，預期將帶動人潮及需求，該公司的投資效益可於明年開始展現。
盛弘董事長楊弘仁表示，敏盛智慧門診中心主要核心是智慧醫療健康服務，這是學習歐美已有的「Medical Mall」進行打造。除了提供門診醫療與住宿服務外，也將類似「三創數位生活園區」的概念，大量引進國內智慧醫療商品進駐、展示產品，並開放體驗和銷售。
自今年3月15日試營運以來，敏盛智慧門診中心在今年來診人數將近9,000人次，第一階段先以敏盛醫院總院超額病人轉移的成果，逐步轉化為以當地社區經營為目標，敏盛智慧門診中心將陸續增加醫療服務，預計從12科別、一周40診，至2024年第四季增加至每周70診次，並推出教授級、院長級、主任級主治醫師堅強陣容，目標平均每月就診8,000人次以上。
敏盛智慧門診中心特色在於運用數位影像、人工智慧、數位病歷、遠距健康等元素，實現智慧醫療的理念，讓民眾可以透過網路以及大數據分析，完成健康追求與治療疾病。
盛弘表示，敏盛智醫城並非醫院或長照機構，而是以健康、亞健康族群為目標，讓人們能來此進行『 Healthy long stay』！其中，不僅有敏盛智慧門診中心，也有躍獅藥局旗艦店及艾薇美健康管理，可以提供民眾一站式的數位健康服務。
此外，智醫康寓提供醫療專業品牌加乘的住宿服務，自試營運以來，客源以長住客人為主，長住包月與集團訂房的比例達到8成，每月的營業收入穩定攀升，未來將建置長壽俱樂部推動長壽醫學，並透過國際評鑑提升整體服務品質。
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