信義房屋22日發布2024第一季購屋意向調查，調查顯示，近七季以來首度看漲比看跌多，反應今年下半年以來房市交易熱度明顯回溫，對於明年房市影響最大的事件，23％民眾認為「碳費增加營建成本」最多，高於FED可能降息與囤房稅2.0的各20％。

調查顯示，近年看漲房價者在2021年下半年達到最高峰，2021年第四季有高達62％看漲房價，不過隨著央行升息、多項打炒房政策推出，看漲房價快速減少，自2022年下半年以來，連續七季看漲房價者都低比例均低於看跌房價者，且連續六季看漲房價者均低於30％，不過本季看漲房價者回升至37％、看跌房價者減少至23％，購屋人對房市信心明顯提升。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於未來房價預期對於房市有明顯影響，當民眾認為未來房價看漲時，可能會有現在不買會更貴的預期，房市交易量就會轉趨熱絡，此次調查也反映民眾對於房市後市看法是近七季以來最樂觀的一季。

不過比起2022年下半年市場一片樂觀、普遍看漲房價的態勢，目前房市仍是中性偏樂觀一些。一旦市場供需狀況失衡，房市天秤可能又稍向屋主傾斜，所幸此季調查看好較看跌比例增加比例並不高，房市還是會維持微溫的市況。

另外對於房市影響最大的事件，調查顯示，有23％受訪者認為碳費增加營建成本，另外2成的人認為囤房稅2.0，也有2成的人認為FED降息，17％受訪者認為兩岸關係，反應近年營建成本提升，帶動房價上漲，通膨預期下，房價看回不回，未來開徵碳費所帶動營建成本上揚的議題，已備受購屋人關注。