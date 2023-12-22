信義房屋22日發布2024第一季購屋意向調查，調查顯示，近七季以來首度看漲比看跌多，反應今年下半年以來房市交易熱度明顯回溫，對於明年房市影響最大的事件，23％民眾認為「碳費增加營建成本」最多，高於FED可能降息與囤房稅2.0的各20％。
調查顯示，近年看漲房價者在2021年下半年達到最高峰，2021年第四季有高達62％看漲房價，不過隨著央行升息、多項打炒房政策推出，看漲房價快速減少，自2022年下半年以來，連續七季看漲房價者都低比例均低於看跌房價者，且連續六季看漲房價者均低於30％，不過本季看漲房價者回升至37％、看跌房價者減少至23％，購屋人對房市信心明顯提升。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於未來房價預期對於房市有明顯影響，當民眾認為未來房價看漲時，可能會有現在不買會更貴的預期，房市交易量就會轉趨熱絡，此次調查也反映民眾對於房市後市看法是近七季以來最樂觀的一季。
不過比起2022年下半年市場一片樂觀、普遍看漲房價的態勢，目前房市仍是中性偏樂觀一些。一旦市場供需狀況失衡，房市天秤可能又稍向屋主傾斜，所幸此季調查看好較看跌比例增加比例並不高，房市還是會維持微溫的市況。
另外對於房市影響最大的事件，調查顯示，有23％受訪者認為碳費增加營建成本，另外2成的人認為囤房稅2.0，也有2成的人認為FED降息，17％受訪者認為兩岸關係，反應近年營建成本提升，帶動房價上漲，通膨預期下，房價看回不回，未來開徵碳費所帶動營建成本上揚的議題，已備受購屋人關注。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：