主計總處今（22）日公布11月失業率，雖然製造業用人需求保守，但隨著內需服務業商機活絡，用人需求增加，11月失業率續降至3.34％，創近23年以來單月新低，國內就業市場續呈穩定。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，受出口疲弱的影響，11月製造業就業人數較去年同月減少1萬人，雖然月增1千，但正負1千仍在統計誤差範圍內，製造業用人仍然保守。
不過，11月服務業在購物節、百貨公司週年慶的商機帶動下，用人機會增加，就業人數月增1.6萬人，年增16.7萬人，包括住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業的就業人數皆比上月增加。
陳惠欣表示，11月失業率3.34％，季調失業率3.37％，兩者皆創近23年新低（民國90年1月以來），顯示國內失業情勢持續穩定，研判12月失業率還會再降低。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：