主計總處今（22）日公布11月失業率，雖然製造業用人需求保守，但隨著內需服務業商機活絡，用人需求增加，11月失業率續降至3.34％，創近23年以來單月新低，國內就業市場續呈穩定。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受出口疲弱的影響，11月製造業就業人數較去年同月減少1萬人，雖然月增1千，但正負1千仍在統計誤差範圍內，製造業用人仍然保守。

不過，11月服務業在購物節、百貨公司週年慶的商機帶動下，用人機會增加，就業人數月增1.6萬人，年增16.7萬人，包括住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業的就業人數皆比上月增加。

陳惠欣表示，11月失業率3.34％，季調失業率3.37％，兩者皆創近23年新低（民國90年1月以來），顯示國內失業情勢持續穩定，研判12月失業率還會再降低。