國內房市今年冷清，不過臺銀靠首購族剛性需求與新青安加持，今年房貸新承作突破2,000億元，臺銀董事長呂桔誠指出，臺銀的房貸客戶中，有95％都是有剛性需求的首購、首貸族，沒有炒作疑慮。

呂桔誠於「台灣銀行藝術季頒獎典禮」會後受訪時表示，台銀至11月底稅前盈餘260億元，加上四大政策任務90億元，總計350億元創下歷史新高。

呂桔誠也指出，在房貸業務方面，今年抱持著「審慎」的態度，不過在12月15日他生日這天，臺銀房貸新承作竟意外突破2,000億元。呂桔誠說，其中有95％都是首購、首貸族的剛性需求，沒有炒作的問題。

新青安房貸自今年8月上路以來頻創佳績，臺銀則一直是公股承作冠軍，呂桔誠表示，在新青安整體承作金額中，臺銀占公股總額的26％，戶數更占28％，從青安房貸推出、到新青安至今，承作戶數已超過10萬戶。

對於明年經濟大環境，呂桔誠認為是「穩步增強」，這是由於各種投資方案顯現成果，包括產業轉型、供應鏈調整等，在授信案中可以看到各式各樣的投資方案，這都是未來經濟成長的重要動力基礎，而經濟成長同樣也可能帶動國人購屋能力。