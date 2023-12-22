永豐銀行以金融力量積極推展運動行銷、支持體育賽事，2023年再度榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，獲頒「贊助類金質獎」與「贊助類長期贊助獎」雙料殊榮。

永豐銀行22日表示，為提倡體育風氣，自2019年起連續五年長期贊助「政大雄鷹籃球隊」，並於2022年起冠名贊助「雲豹職業籃球隊」，助攻台灣籃球運動的發展，以具體行動實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行長期以「運動」提升與年輕族群連結、支持青年學子多元適性發展，連續五年贊助政大雄鷹籃球隊，支持年輕人在球場上實踐夢想，榮獲「體育推手獎－贊助類長期贊助獎」肯定。永豐銀行表示，政大雄鷹籃球隊近年來屢創佳績，2021至2023年稱霸國內大專院校籃球聯賽（UBA），成為首支三連冠隊伍、締造歷史紀錄；今年8月亦勇奪第二屆世界大學籃球系列賽（WUBS）冠軍。

為進一步貼近年輕族群，永豐銀行也與政大雄鷹籃球隊合作拍攝金融友善主題影片、邀請政大雄鷹籃球隊員擔綱演出，共同推廣數位普惠金融及探討金融理財的重要性。

永豐銀行表示，今年榮獲「體育推手獎－贊助類金質獎」最高殊榮，包括自去年11月起冠名贊助雲豹職業籃球隊，引爆全民籃球熱潮；並於今年2月冠名贊助由台灣頂級職業籃球大聯盟（T1 League）主辦的「永豐銀行T1聯盟明星賽」，鼓勵聯盟各隊本土及外籍球員彼此交流球技，助台灣籃壇在地扎根、放眼國際；永豐銀行亦是連續二年獲得相關獎項。

永豐銀行表示，今年10月正式冠名贊助於新賽季登場的「台啤永豐雲豹職業籃球隊」，持續助攻籃球運動在台灣發光發熱。