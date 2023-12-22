紅海爆發多艘商船遭葉門叛軍攻擊，推升近期運價翻漲，貨櫃三雄股價急漲一波，其中陽明因短時間漲幅過大，被證交所列為注意股，今（22日）公布自結11月合併虧損15.65億元，每股稅後虧損0.44元。財報曝光後，引爆PTT網友大炸鍋「賠錢貨一直噴 阿榮委屈死」、「這起手式 熟悉的味道來了」。

上海出口貨櫃運價指數SCFI本周強彈14.76%，來到1254.99點，連續四周收紅，創下2022年6月以來新高，而受到紅海危機波及的歐洲線運價更狂飆45.48%。

陽明近日漲跌幅及成交量過大，最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.77%，遭列注意股，22日應主管機關要求，公布自結11月營業收入109.19億元，稅前虧損18.75億元，稅後虧損15.65億元，每股虧損0.44元。

最新財報曝光後，PTT網友討論爆棚「賠錢 難怪噴爆」、「滿滿的fu糗」、「利空出盡拉」、「珍惜荷包 不要放空阿明」、「已反應 股價看未來」、「看11月的哪會準…」、「誘空？」、「小心來不及跑」。

陽明今股價上漲3.79%至57.5元，創下5個多月來新高。在法人買賣超部分，外資連續6個交易日爆買逾22萬張，而投資僅今日小買2500張，幾乎呈現土洋對作的局面。

值得注意的是，台驊8日公告，買進長榮海運2900張，每股平均單價為110.39元，交易總金額達3.2億元；賣出陽明6704張，每股平均價格44.02元，交易總金額2.95億元，處分利益2437.6萬元。法人研判，台驊換股賣陽求榮，應是被長榮高殖利率所吸引。台驊董事長顏益財被網友封為最懂海的男人，