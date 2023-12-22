受到AI PC後市看好，相關概念股宏碁、華碩、精英近期走勢強勁，仁寶在周三登上漲停收37.4元，這卻讓今年7/4出清手上272張仁寶的投資達人「小股東彼得」被網友私訊「是否後悔？」對此，他回應，如果是年輕時一定懊悔不已，但現在已經平靜無感，因為所有的交易歷程，都是在淬鍊自己的投資性格，「股市，並非只有昨日和今日，股市永遠有明天～」。
「小股東彼得」在今年7/4將手上持有十年的272張仁寶出清，當天收盤價30.25元，總計獲利513萬。他當時出清仁寶的原因有3：1、仁寶的股價已達設定的超漲樂觀價；2、預估來年仁寶獲利及配息將回落；3、仁寶在下階段的發展軸向不夠強烈。（原文請看：【2324仁寶】出清仁寶，一場慘勝的投資經驗）
周三仁寶股價衝上漲停收37.4元，和7/4收盤價相差7.15元，若用此回推賣掉的272張仁寶，「小股東彼得」等於少賺了近200萬。
「小股東彼得」表示，有朋友私訊問是否會感到後悔或是心中不快？他回答，如果是年輕的時候，新中必定懊悔不已，但現在他則是平靜無感。回頭去看，在台積電少賺的、在聯發科少賺的…這些有機會賺到卻因為過早出脫而錯失的不在少數；但相對的，穩定紮實獲利入袋，一點一滴厚實投資本金也歷歷在冊。
「小股東彼得」語意深長，他表示，所有的交易歷程，都是在淬鍊自己的投資性格」，「股市，並非只有昨日今日，股市永遠有明天」。
免責聲明：本文獲得「小股東彼得」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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