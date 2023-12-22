新光金控旗下元富證券22日榮獲2023《Trust Award》多元信託創新獎之「最佳證券商財富管理信託創新獎」肯定，顯示元富證券在財富管理表現及信託業務創新成果展現佳績。元富將持續以積極創新策略，發展全方位金融數位服務，加速朝向數位金融首選品牌方向邁進，並落實公平待客與推廣普惠金融，成為客戶心中值得信賴的專業券商。
有鑑於美國通膨狀況已漸趨緩，Fed軟化進一步升息的立場，市場亦開始期待Fed明年可能進行首次的降息。近期美債殖利率已有鬆動緩降之趨勢，使目前的海外債券不僅具備高殖利率，更可期待潛在資本利得，彰顯債券的投資價值。元富財富管理信託平台設置海外債主題專區，包括「ESG綠色債」、「生活育樂消費」、「全球金融焦點」、「聚焦AI科技」、「3A高評優勢」，專區針對產業別、投資主題進行分類，依照收益、信用評等、流動性等條件篩選出優質債券，協助投資人瞄準熱門投資趨勢，尋找未來高含金量投資。平台擁有近千檔海外債券標的，客戶以電子下單方式就能輕鬆申購海外債券。
近年國人投資海外市場日益熱絡，尤其是今年海外債券獲得許多保守及穩健投資人的青睞。而投資人布局海外市場需使用外幣投資，常常因跨行匯款衍生高額匯款成本。
元富證券財富管理信託平台，為服務投資人，除了使用新光銀行外幣扣款外，近期更新增包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、玉山銀行、台新銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、元大銀行，共13家外幣帳戶授權扣款功能。
投資人臨櫃申請外幣帳戶授權扣款程序完成後，於財富管理APP輕鬆點選約定之外幣帳戶入金，即從約定銀行外幣帳戶中扣款，將外幣存入元富財管信託專戶，投資人即可進行海外商品的投資配置。
元富證券財富管理業務打造全方位財富管理平台，客戶可在單一信託帳戶完成境內外資產配置與交易，降低交易的時間成本及投資成本，讓投資人在元富證券不僅是一站購足，同時也達到真正的單一帳戶購足。
另外，元富不斷積極發展更具差異化的財管平台，提供更友善、更直覺的電子下單介面及更豐富的各項產品線，持續打造完整的財富管理信託平台。
元富證券於財富管理業務上，持續用心為投資人提供專業服務、創造財富增值，給予投資人安全、便利等各項優質服務，目標成為投資人最佳財富管理夥伴。
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