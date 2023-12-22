遊戲通路龍頭智冠經營權之爭開打，智冠引進「白衣騎士」榮剛換股結盟，引發智冠大股東之一的網銀國際不滿。證期局22日指出，有關發行新股的程序上，智冠符合公司法的規定，董事會通過即可，而換股比例部份，據重訊來看，智冠也有出具專家意見，符合法規。不過，換股申請需經由櫃買中心審查，將會針對「可行性、合理性、必要性」來審查。

證期局指出，就發行新股的程序上來看，智冠有符合公司法的規定，董事會決議即可，不必經過股東會決議。

據公司法第156-3條的規定，公司設立後得發行新股作為受讓他公司股份之對價，需經董事會三分之二以上董事出席，以出席董事過半數決議行之。

在換股比例上，證期局指出則是要看「公開發行公司取得或處分資產處理準則」的規定，據智冠的重訊來看，有委請第三方會計師的專家意見，有合規。

據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第23條，公開發行公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。

證期局指出，至於換股申請，據「發行人募集與發行有價證券處理準則」的第11條之1，可行政委託至櫃買中心審查，證期局已要求櫃買中心要注意本案的「可行性、合理性、必要性」來審查。