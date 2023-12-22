軟性銅箔基板廠台虹（8039）看好2024年可望步入復甦，預估將有低至中個位數百分比的成長，同時在高毛利率的材料上，台虹看好車載、先進封裝材料的成長潛力將超越消費性電子，其中車載有望透過歐洲PCB廠打入Tier 1車廠，及ADAS供應鏈。
台虹22日召開法說會，管理階層表示，今年營運走向過往的季節性分布，從10月、11月營收在來看，第四季將較上季回落，然而展望2024年，則有機會較今年呈現低～中個位數百分比成長，考量價格下滑影響，也可望有低個位數成長；公司同時也釋出，車載成長動能優於消費性電子的景氣輪廓。
台虹表示，車載領域公司鎖定耐高電壓、耐高溫材料在充電槍、電池模組及儲能系統的應用，相關產品已有小量出貨，但明年寄望透過歐洲PCB廠打入Tier 1車廠供應鏈；在影音、車燈的材料上，台虹則已是合格供應商。
此外，在半導體先進封裝材料上，台虹也有量產時績，台虹表示，公司開發的先進封裝材料為2.5D、3D封裝製程中，所需的暫時接著劑，終端應用在高速運算（HPC）上，已經得到晶片客戶的量產時績，若封裝客戶跟晶片廠爭取到更大的使用量，隨著先進封裝的市場開展，公司抱持樂觀態度。
而隨著全球前三大軟板廠於泰國落地，台虹的泰國廠已邁向最後一哩路，預計在明年5月開幕，除了宣誓第三地量產能力之外，全球前十五硬板、軟板廠已經進駐泰國，台虹泰國廠的速度更快，可應對需求。
台虹目前車載、工控、醫療相關營收占比約10％，低於消費性電子的85～90％，據台虹統計，EV單車使用FPC的數量超過100片，過去四、五十年泰國已是汽車工業重鎮，在消費性電子趨於飽和之下，泰國廠將有助於爭取傳統車轉電動車的商機。
台虹統計，第三季合併營收達24.87億元，受惠於手機客戶啟動備貨潮，繳年、季雙增營收成績單，其中半導體先進封裝材料獲晶片廠採用，推升第三季電子材料以外的營收大幅成長，達2.32億元，季增62.01％、年增79.96％。
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