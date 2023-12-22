大陸中止ECFA部分產品優惠關稅，為掌握對產業影響，經濟部長王美花22日與石化產業公協會及相關代表性業者進行雙向交流與座談，總統府資政沈榮津亦有出席。與會業者表示，大陸取消石化產品部份優惠關稅措施，短期影響有限，但長期而言，因石化產業上中下游高度關聯具其產業獨特性，若受到影響，會比其他產業影響大。

大陸21日宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品優惠關稅，其項目主要為石化產業包括二甲苯、丙烯共聚合物、丙烯、氯乙烯等12項產品。經濟部表示，取消ECFA早收優惠關稅後，該等產品自2024年1月1日起在大陸將面對1％至10％關稅。

經濟部表示，受影響的12項產品去年出口值約25億美元，其中絕大多數、約16億美元商品稅率將變成1％或2％，今年前11月出口值18億美元，較去年度下滑，經濟部指出，研判因大陸經濟低迷及大陸石化產能擴增等因素。

業者表示，觀察大陸近年積極擴增石化產能，產能已逐漸超越美國，此外，因大陸景氣低迷內需減少，亦開始對外出口，將會對以石化為外銷主力的國家造成影響。

與會業者也提及，為因應大陸發展石化產業，石化產業早已開始分散布局，積極拓展海外市場，如東南亞、印度或歐美市場，以避免單一市場制裁或圍堵的危機，惟拓展海外市場需面臨關稅問題，盼政府提供相關協助，以利產業具對外競爭力。

經濟部表示，王美花在會中向業者回應，政府將加速協助業者找到利基市場，持續推動國內產業走向智慧化、低碳化等領域，以高值、差異化產品，提升台灣產品在國際市場的競爭力。

為協助業者因應影響，經濟部將加強海外行銷輔導，協助業者在海外辦理商品說明會及交流會，以及聯合駐外單位及外貿協會等單位資源與公協會業者籌組拓銷團，後續並將持續與產業界密切溝通。

此外，經部表示，將研議放寬現行相關補助措施之範圍由研發端擴及到製成開發端，並運用科專計畫相關團隊如工研院協助產業鏈多角化，如協助產業轉型應用在電子產業及半導體領域，必要時加碼補助。