臺灣碳權交易所22日正式啟動「國際碳權交易平台」，永豐金控指出，永豐金控結合旗下永豐銀行及永豐金證券兩家子公司共同參與首批國際碳權交易，淨零行動再跨出一大步。

永豐金控在2022年3月經董事會通過淨零目標，承諾2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放。為實踐自身營運淨零年目標，永豐金控採取多管齊下之措施，包括逐年汰換老舊設備、提升再生能源使用比率、自建屋頂太陽能板發電裝置、導入內部碳定價、及採用油電或電動公務車等，現更進一步完成臺灣碳交所首批碳權之購買，為未來碳中和預作準備，朝淨零目標邁進。

永豐金控致力推動環境永續管理，降低企業營運對環境之衝擊。自2018年起即持續導入ISO14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統且取得第三方認證；每年進行溫室氣體盤查，2021年完成國內外所有營運據點盤查，與合併財務報表邊界一致，覆蓋率達100％，並於2022年取得ISO14064-1外部機構查驗證明；2023年執行節能減碳專案減少632千度耗電與相應之313公噸碳排放，並連續三年獲碳揭露(CDP)問卷領導等級A-的卓越成績。

此外，永豐銀行已簽訂綠電購電合約520萬度／年，永豐金證券亦簽訂154萬度／年綠電合約，合計約當全金控一年用電量的20％，並於自有辦公大樓完成屋頂型太陽能板光電系統13.5 瓩(KW)建置，年發電量約1.6萬度。導入上述再生能源的使用後，預計銀行與證券每年可減碳達3,344公噸、約當8.5座大安森林公園1年的碳吸附量。

針對金融業最大的碳排放來源、也就是範疇三的投融資部位，永豐金控自2021年起即依循PCAF方法學進行碳盤查，目前盤查覆蓋率已近80％。永豐金控並已決定逐步退出燃料煤及非常規油氣的投融資業務，同時完成科學基礎減量目標(SBT)的訂定，展現實踐淨零目標的高度決心與行動力。永豐金控以實際行動支持臺灣碳權交易所首批碳權交易，共同見證排碳有價時代的來臨。