【時報-台北電】光隆(8916)112年12月26日受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會，位於凱基證券總部大樓(台北市中山區明水路700號12樓)，屆時說明公司營運概況及財務業務相關資訊。(編輯：廖小蕎)

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