【時報-台北電】中環(2323)公告自12月5日迄今，期間以每股51.85元處分陽明(2609)普通股共626萬5千股，交易總金額3億2482萬3287元，處分利益6281萬5853元。(編輯：廖小蕎)

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