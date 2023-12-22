【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國在周五公布兩項喜憂參半的經濟數據。國家統計局(ONS)在周五公布的數據顯示，英國第三季經濟出現萎縮，並且經濟還可能出現衰退。
英國第三季GDP終值為季減0.1%；而接受路透調查的經濟學家們此前大多預計，經濟將維持不變。
統計局還修正了第二季資料，將原先估計的成長0.2%，下修為0%成長。
另外據國家統計局同時公布的數據顯示，英國11月零售銷售為月增1.3%，表現優於經濟學家預測平均的月增0.4%。
與去年11月相比較，零售銷售為增加0.1%，表現優於預測的年減1.3%。
扣除汽車燃料銷售，零售銷售為月增1.3%，年增0.3%。
兩項數據公布之後，英鎊兌美元和歐元皆出現上漲。
財政部長亨特(Jeremy Hunt)表示，經濟前景並不像最新官方資料所顯示的那樣糟糕。但是實際上，在明年即將舉行大選之前，財長所處的保守黨在民調中，仍遠遠落後於反對黨的工黨。
統計局表示，最新的稅收資料顯示，規模較小的企業在第二季處境艱難，但整體的經濟形勢與去年相比，變化不大。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：