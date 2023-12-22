【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國在周五公布兩項喜憂參半的經濟數據。國家統計局(ONS)在周五公布的數據顯示，英國第三季經濟出現萎縮，並且經濟還可能出現衰退。

英國第三季GDP終值為季減0.1%；而接受路透調查的經濟學家們此前大多預計，經濟將維持不變。

統計局還修正了第二季資料，將原先估計的成長0.2%，下修為0%成長。

另外據國家統計局同時公布的數據顯示，英國11月零售銷售為月增1.3%，表現優於經濟學家預測平均的月增0.4%。

與去年11月相比較，零售銷售為增加0.1%，表現優於預測的年減1.3%。

扣除汽車燃料銷售，零售銷售為月增1.3%，年增0.3%。

兩項數據公布之後，英鎊兌美元和歐元皆出現上漲。

財政部長亨特(Jeremy Hunt)表示，經濟前景並不像最新官方資料所顯示的那樣糟糕。但是實際上，在明年即將舉行大選之前，財長所處的保守黨在民調中，仍遠遠落後於反對黨的工黨。

統計局表示，最新的稅收資料顯示，規模較小的企業在第二季處境艱難，但整體的經濟形勢與去年相比，變化不大。