【時報記者郭鴻慧台北報導】信義房屋針對官網使用者進行2024第一季購屋意向調查，此次調查對於房市看漲比例明顯增加，是近7季以來首度看漲比看跌多，可解釋今年下半年以來房市交易量明顯回溫，至於明年甚麼事件對房市影響最大，當前受訪者認為第一名為碳費增加營建成本，其次是FED可能降息與囤房稅2.0。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於未來房價預期對於房市有明顯影響，當民眾認為未來房價看漲時，可能會有現在不買會更貴的預期，房市交易量就會轉趨熱絡，此次調查也反映民眾對於房市後市看法是近7季以來最樂觀的一季，一旦市場供需狀況失衡，房市的天秤可能又稍向屋主傾斜，所幸此季調查看好較看跌比例增加比例並不高，房市可能還是回維持微溫的市況。

至於外在事件調查，明年哪些事件對房市影響力最大，有23%受訪者認為碳費增加營建成本，另外2成的人認為囤房稅2.0，同樣2成的人認為FED降息，17%受訪者認為兩岸關係，另外18%認為不清楚。至於有候選人提出年輕人1500萬元全額貸政見，有53%受訪者認為可能會刺激房價上揚，24%認為對房市沒有影響，23%認為不清楚，顯示受訪者認為該政見對房市有明顯影響。

對於未來房價看法方面，此季調查有37%受訪者認為未來房價看漲，另外有4成認為未來房價持平，看跌比例收斂到23%，看漲比例比起看跌多出14個百分點，也是近7季以來首到看漲比看跌多，曾敬德指出，從受訪者對於房價看法來看，也可以解讀為當前房市是民眾近7季以來最樂觀的一季，不過若對比2021第三季到2022第一季當時調查，有4~6成受訪者看漲房價，現在房市仍是中性偏樂觀一些。