【時報記者葉時安台北報導】外貿協會將於2024年1月20日至28日辦理「法國、義大利電動車商機訪問團」預計拜訪法國車廠、歐洲第四大卡車品牌、義大利跨國商用車廠、方程式賽車製造商，以及義大利新創電動車廠Microlino與Tazzari，也將安排我商與法國、義大利汽車產業公會洽談；全程預計拜訪6家車廠，3家一階供應商，並辦理2場座談。貿協也將在1月29日至2月1日辦理「泰國電動車商機訪問團」，前往拜會有泰國特斯拉之稱的電動載具集團。貿協EV雙團，全方面為台灣業者衝刺電動車商機。
法國與義大利為歐洲僅次於德國的造車大國，除為跨國汽車品牌的生產經營重鎮，也是全球重要跑車公司的聚集地。法國為推動電動車生產，已投入80億歐元用於設廠研發，並希望透過獎勵金與廣設充電設備，營造電動車生態系。義大利政府亦推出Ecobonus補助政策，以刺激電動車內銷及帶動生產。
泰國素有「亞洲底特律」的稱號，近年因電動車浪潮，已是東南亞地區電動車銷量占比最高的國家，接近8成。為推動本地生產，泰政府加大關稅優惠與補貼力道，吸引車廠與外資投資在地製造，打造電動車生產基地，希望2030年以前該國內有30%的汽車產量為電動車。
貿協將在1月29日至2月1日辦理「泰國電動車商機訪問團」，前往拜會德系B車廠的全球採購中心、泰國石油集團旗下電動車公司、有泰國特斯拉之稱的電動載具集團，以及電動嘟嘟車製造商等精選企業，並辦理採購洽談會。本團已籌備數月，泰國這些最重要與具代表性的電動車業也都很期待本團的到來。
電動車市場在各國淨零碳排政策刺激下持續成長，調查公司Mark Lines統計，今年前十月美國累計電動車銷量為104.3萬輛，預計明年有望達到245萬輛，年成長率達53%；歐洲電動車銷量預計為350萬輛至360萬輛，年成長率為15%至20%，全球電動車滲透率穩定增加。我國也積極推動淨零政策，交通部推出高達643億元的「2030年客運車輛電動化推動計畫」，明年將開始協助客運業者把燃油公車汰換成為電車，朝向2030年市區公車電動化的目標，電動車輛相關供應鏈需求可望水漲船高。
台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)也將於113年4月17日至20日在台北南港展覽館一館盛大舉行，是全台唯一聚焦電動車及自駕技術的專業展，串聯上下游供應鏈，展出智慧移動解決方案，滿足國內外市場從整車到電池、馬達、控制器、充電設施、ADAS、車聯網等電動車關鍵零組件之需求。
明年2035 E-Mobility Taiwan將與Taipei AMPA & AutoTronics Taipei同期同地展出，打造亞洲最具規模的車輛產業盛會，是全球業者觀察汽配及電動車、自駕車產業趨勢的重要展覽。
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