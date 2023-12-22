Yahoo奇摩拍賣揭曉2023年「熱搜話題榜」、「二手精品熱門競標榜」！今年出國旅遊人數飆漲，旅日人數更超過300萬人，帶動「日本網卡」空降熱搜冠軍，熱搜榜單同樣日本味滿滿，動漫卡通霸榜外，「迪士尼100週年」與「環球影城代購」紀念品也成熱門話題。

另外，Yahoo奇摩拍賣競標數據發現，愛買不是女人專利，今年男性更愛競標，且平均競標價破萬元；同時，在所有商品中，由二手精品競標數居冠，其中以價格日益飆漲的CHANEL最為熱門。

此外，Yahoo奇摩拍賣也發現球員卡、啦啦隊週邊是近期黑馬，剛宣布加盟道奇的大谷翔平球員卡、樂天女孩啦啦隊卡週邊商品均受到網友喜愛。

綜觀「熱搜話題榜」，今年消費者更願意將預算投資在「快樂經濟」上。國境解封帶動「日本網卡」熱搜成長近千倍奪下冠軍。

動漫電影蔚為風潮，「灌籃高手」灌爆影城奪台灣影史日片票房亞軍，也搶下熱搜話題第2。「蠟筆小新」、「皮卡丘」萌力十足，聯名周邊買氣強強滾。「迪士尼100週年」與「環球影城代購」限定商機也刺激熱搜飆升。

偶像不分國籍女力驚人，「BLACKPINK」世界巡迴帶動BP炫風，黑膠唱片、星巴克聯名與二代應援棒成為粉絲最愛商品、「樂天女孩」可愛魅力吸引球迷上癮，林襄、李多慧商品更是熱賣。

此外，最接地氣莫過於每年全股民最關注的「股東會紀念品」以及今年因社群話題爆紅的「大王具足蟲」拉麵也都榜上有名。

近年來精品市場吹起二手風潮，不僅能展現新態度，表現出個人品味與永續意識。盤點2023年度二手精品熱門競標榜Top 5，有錢不見得買得到的CHANEL強勢奪冠，競標數量遙遙領先第二名1倍以上。除了經典口蓋包持續熱銷，可調節背帶長度的金球鍊條包最受小香迷喜愛，而Hermès單價較高、購入不易，許多人也以競標的方式進入「馬場」，搶下亞軍。LV雖然漲聲不斷，但經典老花包耐看又時髦，名列第三。GUCCI受到國內外女星愛用加持，酒神、Marmont等經典包款皆是競標常客，位居第四、Celine由帶貨女王，號稱人間芭比的BLACKPINK Lisa加持，直接示範「行走的Celine穿搭指南」也帶動包款衣飾熱賣搶佔第五名。