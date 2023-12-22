永豐銀行信託服務持續創新、升級，22日分別獲頒第三屆《Trust Award多元信託創新獎》－「最佳永續信託創新獎」金質獎及「最佳員工福利信託創新獎」優質獎雙料肯定。

永豐銀行表示，旗下推動全方位綠色金融服務，運用信託機制促進綠電市場交易自由化，整合上、下游資源推進綠能產業發展；創新推出員工福利儲蓄信託結合智能理財，推廣信託成為守護客戶資產的保護傘，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行表示，以金融服務為核心，持續建構綠能永續服務多元面向，2022年起推動綠電交易平台、導入信託機制，強化綠能創電、售電業者及購電三方互信，加速綠電市場交易蓬勃發展，迄今已與多家售電業者合作。同時創新推出綠電交易押標金、保證金、電費及儲能輔助服務價金收入等多樣化信託管理機制，提供一站式解決方案，協助企業邁向淨零永續目標。

永豐銀行積極響應信託2.0政策，提供企業規劃退休福利或留才激勵的完整產品線，進階協助企業制定員工福儲信託結合永豐ibrAin智能理財；永豐ibrAin以智能投資演算法自動監控投資組合報酬表現，並依個別員工的理財目標設定、資產累積狀況等，提供個人化資產比例再平衡動態調整建議，替員工打造安心退休投資計畫。同時，升級信託網及海外員工保管系統，提供海外員工可同步參與母公司股票獎酬或員工認股專案，透過信託數位平台可即時查詢資產庫存或執行賣股、匯款等便捷功能。

永豐銀行發展多元化信託服務屢獲肯定；永豐銀行指出，旗下除發展綠電信託及員工福利信託外，亦鼓勵民眾善用安養信託保障資產運用，2023年共獲國內外獎項包括Asiamoney《Private Banking Awards 2023》「Best Digital Private Bank in Taiwan」、財訊雜誌《2023財富管理大獎》「本國銀行創新信託服務獎」等共10項大獎肯定。