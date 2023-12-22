紅海危機引爆運價連環漲，上海出口貨櫃運價指數SCFI連四漲，22日最新一周大漲161.47點，上漲14.77％至1,254.99點，不只歐洲線、地中海線每20呎櫃分別飆漲468、485美元，周漲幅高達45.48％、30.91％，美東線每40呎櫃、波斯灣航線每20呎櫃也一起大漲177美元、302美元。

貨代業者表示，紅海危機加乘巴拿馬運河限行令，令海運鏈出現全球性的大挪移，原訂亞洲-歐洲、亞洲-美東航線船舶，為了避開紅海、蘇伊士運河危險區域，紛紛轉向繞行非洲好望角，使得航程拉長、運力投入大增，以及油料成本大增約三成，推升運價急漲。

同時，貨主也亟欲尋求多聯式解決方案，維持全球供應鏈，不少貨物先通過海運到杜拜，再轉空運，以避開紅海的危險區域和非洲南端好望角的長途航行，帶動波斯灣航線一起漲。

為避免影響歐洲和美洲零售業客戶備貨，消費性電子、服裝等較高價消費品，也增加對海空聯運的需求，在美國已陸續有貨主經美西走海運進口，再經鐵路或公路往紐約等美東主要城市運輸。

海運諮詢公司Linerlytica估計，如果所有原航行蘇伊士運河的貨櫃船都開向好望角，將使全球貨櫃需求至少增加250萬個20呎櫃，約當全球船隊的約9％。

SCFI最新報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價1,497美元，上漲468美元，周漲45.48％；到地中海每20呎櫃運價2,054美元，上漲485美元、周漲30.91％；到波斯灣（杜拜）每20呎櫃運價1,477美元，上漲302美元、周漲25.7％。

上海到美西每40呎櫃運價1,855美元，上漲36美元，周漲1.98％；美東每40呎櫃運價2,982美元，上漲177美元、周漲6.31％。