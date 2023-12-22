為減緩氣候變遷，國際間均致力於在2050年達成淨零碳排，企業未來的決勝點將在於盡快掌握零碳的關鍵技術。國科會補助工程科技推展中心(21)日在台南市成大會館舉辦「淨零永續綠生活研討會」，活動也結合「科技女力」的議題，邀請女性專家學者，進行專題演講，發表科研成果，彰顯女性影響力，吸引超過80位各領域人士報名參加。

國科會工程技術研究發展處副處長郭箐致詞表示，淨零科技是政府科研政策的重要推動項目，希望未來能培養出在地的綠色供應鏈，並訂定出國家未來的減碳目標，以發展適合在地產業發展的綠能科技。在發展淨零科技的同時，也要結合人工智慧和數位轉型技術，讓台灣朝更淨零和永續的未來前進。此外，國科會工程處在去年已開始徵求淨零科技的研究計畫，包括氫能、海洋能、儲能與電網系統、碳捕捉再利用及封存、淨零減碳之其他前瞻性科技開發，目前所徵求的計畫已經通過審查並在執行中，希望能開發出前瞻科技，培育淨零科技人才，為國家、社會和產業所用。最後，這次的活動結合了「科技女力」的議題，希望能促進女性科技學研專家和產業界的合作。

國科會補助工程科技推展中心主任鄭國順致詞表示，「淨零永續」除了是國際和政府致力於達成的目標，也是每個人都能透過像「節電」的日常生活習慣來做出貢獻的課題。希望大家都能從生活開始，進而擴展到產業和國家，達成淨零和永續的發展。這次的活動邀請到許多女性的科技人發表研究成果，若都能落實應用，相信會讓「綠生活」的概念更能成為事實。

本次活動邀請到的講者包括：InfoLink Consulting趙瑀嫻研究員、台灣水泥公司葉毓君永續長、正崴生物科技林妙娟董事長、中原大學環工系王雅玢教授以及成大產業永續發展中心陳嬿琦經理等，演講題目涵蓋低碳永續的創新價值、淨零碳排因應對策、有效利用碳盤查工具以及綠色企業轉型經驗分享等實用內容，可供產學研界構思未來發展方向。

參與國科會研發成果展示的技術團隊包括：成大微電子所涂維珍所長、明志科大環安系劉禎淑主任、朝陽科大應化系石燕鳳特聘教授、成大永續環境實驗所莊蕙萍約聘助理研究員、清大材料系林姿瑩助理教授以及成大環工系林心恬副教授，於會場展示６項技術，包括：低功耗多工光感測器、循環再利用材料、綠色肥料開發、太陽能照光充電系統、一氧化二氮轉化技術、產品生命週期評估及物質流分析等，這些深具市場潛力的關鍵技術能幫助企業提升綠色競爭力。

本活動協辦單位包括南科管理局、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣能源技術服務產業發展協會、新北市及台南市中小企業榮譽指導協進會、成大產業永續發展中心、成大跨維綠能材料研究中心以及成大能源科技與策略研究中心等。本次活動獲講者授權的內容將於工程科技推展中心Youtube影音頻道播出，歡迎訂閱瀏覽。