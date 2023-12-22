為了確保環狀輕軌全線通車前，沿線各項重大配套基礎交通建設，將按規劃逐步到位，高雄副市長林欽榮22日下午與高市府各相關團隊，分別巡檢「高雄高工附設立體停車場新建工程」、「龍德新橋新建工程」及「107期重劃區工程」等工程進度，他說，目前各項工程進度均較預定期程超前，其中，高雄高工附設立體停車場新建工程，可望提前2024年初中旬開放試營運。

林欽榮指出，位處大順二路與大豐二路交叉口的雄工公有立體停車場，在立委李昆澤的協助下，爭取到中央前瞻計畫經費，加上高市府相對經費共同投入5.9億元，建置5層樓高，將提供470個小型車位及171個機車位，外牆立面使用造型鋁包板以垂直折線方式呈現「科技電路板」的意象，並順應當地季風配置導風板，可適當引進季風加速排除汽車產生的廢氣。

該停車場建置有47個電動車位，是高雄目前電動車充電樁最多、電動車格位數最多的公共停車場，並優先導入電動汽車專用防火毯；一旦電動車輛著火，將可先有效阻絕電池燃燒氧氣及有毒煙霧蔓延，再由消防隊接手處理後續的搶災作業。該工程案並獲頒112年公共工程「金安獎」佳作、2023年國家卓越建設獎最佳規劃類金質獎及2023年城市工程品質金質獎等獎項肯定。

林欽榮特別感謝該案統包商團隊施工廠商上鋌營造及趙建銘建築師事務所，鼎力協助，確保工地每天出工達到50人，目前工程進度達96.14％，進度超前，完成停車場外牆工程後，已著手進行景觀及指標等工程收尾階段，交通局並預計明年1月23日即可開放試營運。

這座配置有智慧化停車管理服務系統的停車場，將以「車牌辨識」、「車輛在席偵測」、「室內停車資訊即時顯示」及「多元支付」的嶄新服務模式，便利輕軌C28、C29站與捷運黃線Y8站的轉乘旅客，也將是寶珠里、寶興里、寶龍里、正順里等約計2.3萬居民，日常通勤交通的轉運站，並為周邊300公尺到500 公尺半徑內的灣中里、寶中里、灣勝里、灣利里、灣華里等約計1.7萬居民，提供搭乘使用大眾運具的新選項，將讓公共停車場得以真正融入社區生活，構築全新的交通生活新模式。

林欽榮說，輕軌成圓的最後一哩路，將在北高雄透過107期重劃區道路開闢及龍德新橋的新建，讓環狀交通成為高雄都會區的新亮點。龍德新橋工程(含博愛路截角改善及河堤南路至大順路口路型改善)，因緊鄰輕軌、愛河之心、義享天地及美式商場好市多，工務局新工處及施工團隊努力克服營建缺工的困難，同時緊密監控北高雄交通車流最為繁忙，同時也是施工介面最為複雜的路段，目前龍德新橋正施作橋面版及人行引道擋土牆，目前進度已大幅超前，實際進度已達81.35％，預計113年1月中旬完成橋面鋪設及河堤南路AC後，即可開放通車。

龍德新橋銜接的計畫道路，係屬地政局主辦的第107期市地重劃工程，長度約計350公尺、寬度約計26公尺，完工後，將可讓龍德新路貫通銜接至民族一路，成為北高雄東西向交通新軸線，有效分流博愛路連接至民族一路的龐大車流，大幅提升大順一路輕軌路段的行車服務水準，此一工程正進行區內計畫道路箱涵施作及污水工程，箱涵底版已推進80米，污水工程已推進236米，總體工程預定進度9.37％，實際進度14％，進度超前4.63％，預計於113年3月底完工。

林欽榮表示，迎接即將全線通車的輕軌，以及剛動工的捷運黃線，北高雄鼓山、左營及三民區正面臨大眾運輸系統急遽發展、城市基礎建設全速推進的關鍵時刻，高市府有信心構築便捷的交通路網，讓城市發展與產業結構脫胎換骨。

他特別感謝高雄市民朋友的體諒與包容，與高市府團隊齊心，見證高雄交通新紀元的來臨，歡迎多多搭乘大眾運輸，善用轉乘設施，每一個鄰近的捷運站、輕軌站或是公車站，都可以是搭乘多元運具的新起點，也期盼高雄大眾運輸系統，能成為引領市民朋友探索高雄城市美好風貌的新嚮導。