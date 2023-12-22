強化成本結構，大汽電（8931）推展SRF儲運系統運轉能量提升計畫；SRF（固態再生燃料）儲坑系統預計明（2024）年7月完工，預估第三季起汽電共生系統將以燃燒SRF為主。

大汽電表示，汽電共生鍋爐目前20％燃煤，80％用SRF，長期目標擬提升到100％燃燒SRF；若全部採用SRF發電，每度電發電成本可望下降01-0.3元。

此外，台汽電（8926）為改善官田廠獲利能力，規劃持續提高膠片混燒與SRF（固態再生燃料）混燒比重、藉此降低燃煤用量比重。目前官田廠SRF燃料試燒成功；以官田廠鍋爐而言，膠片＋SRF比重目前最高大概可用到50％。

大汽電目前汽電共生與火力發電機組，天然氣機組滿載發電容量31MW、煤炭機組發電容量為38MW。除持續爭取拓展所屬工業區內的用電新客戶，增添新營收來源，因應減碳政策需求，大汽電預計將推動汰換煤炭機組，並將汽電共生機組轉型為100％燃燒固態再生燃料（SRF）。

分析師認為，大汽電前三季銷售電力營收比55％、蒸氣約30.6％、廢棄物處理營收比約7.8％、代運轉營收比約6.6％。近期煤炭價格持續下跌，燃料成本壓力趨緩，搭配成本結構提振策略發揮，獲利動能加分推進。

台汽電旗下四家轉投資的民營電廠（IPP）中，星能、森霸、星元、國光四家電廠容量因數已取得提高到70％許可；森霸1期、星能電力、國光與台電簽署的購電合約（PPA）均還有6年期限，星元電力則已走到PPA週期的中間。由於減碳、淨零是未來趨勢，未來IPP也會研擬評估導入氫能發電、碳捕捉、封存與利用等技術。

台汽電指出，森霸二期為100萬瓩燃氣機組，預計明年6月商轉；森霸一期今年上半年已貢獻約5.3億元，明年二期商轉後，有助提振營運、獲利表現。

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