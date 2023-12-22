針對經濟部能源署開放再生能源自用發電設備（太陽光電第二、三型）所發再生能源可銷售給再生能源售電業，再由再生能源售電業轉售予企業用戶，資誠指出，依據目前已興建完工的民營再生能源案場估計，每年可供轉供之再生能源發電量將超過150億度。

資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，經濟部此次開放措施將減少售電業者協助發電業者由第三型轉第一型電業的作業時間與成本，進而大幅增加可交易綠電供給，讓企業可以用更具競爭力的成本取得綠電，同時降低公用售電業躉購再生能源成本，創造多贏局面。

今年前10月綠電交易量總計約13億度，其中8.6億度為發電業直接轉供用戶，4.4億度為躉售予再生能源售電業再轉供與用戶。此次開放太陽光電自用發電設備，因需要透過再生能源售電業轉售，預計再生能源售電業未來銷售電能將大幅增加。

資誠普華綠色科技有限公司董事李宗哲表示，隨著法規鬆綁，原先的「三轉一」挑戰，會變成「轉供」的挑戰。對再生能源售電業或預計採購綠電的企業而言，如何安排發電案場與用戶端各電號一對一、一對多、多對一或多對多配段，降低企業餘電成本，提供轉供效益將是未來成敗關鍵。