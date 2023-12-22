國內能源、電力及循環經濟工程建案量增加，中鼎（9933）今年新簽約工程金額中以台灣的43％居冠；中鼎指出，累計到今年11月，在建工程金額達3,377億元，為同期歷史新高。

法人預估，中鼎今年營收應可超過千億元。

全球淨零排碳趨勢方興未艾，加上政策大力推動，以及市場回收再利用、循環經濟、ESG各類工程數量增加，中鼎低碳、環保與循環經濟等綠色承攬工程八年內成長461％。

中鼎指出，目前在建工程中，以能源電力、環境工程、煉油石化、居多，占比超過5成。在建工程中，毛利較高的綠色技術、低碳與環保工程比例的逐年提升，也讓中鼎對營運審慎樂觀的信心增加。

太陽能光電廠、水資源回收中心、離岸風場基礎等綠色 技術、低碳與環保工程，中鼎指出，是集團近十年來成長最快的工程案量。

累計今年1-11月，中鼎的合併營收928.24億元，年成長9.2％；中鼎指出，年底是營造工程建案趕工入帳的高峰，預期今年的營運可望創新高峰。

在通膨衝擊經濟的力道減緩、全球景氣持續復甦，中鼎預估，未來12個月，集團在離岸風電及太陽能光電、儲能等潔淨能源工程領域，以及水資源、循環經濟、軌道工程、高科技市場、煉油石化上可承攬的之潛在商機超過4,700億元。可望為在建工程案量再添動能。

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