台灣碳權交易平台今日正式開張，碳交所董事長林修銘表示，今年是台灣推動碳定價制度的關鍵年，12月22日更是台灣淨零減碳路徑上的重要里程碑。首發碳權總噸數達88,520噸，開張日的碳交易總額約為80幾萬美元，單位交易金額落在2.9至12美元，其中，首購買方以金融業佔最大宗。
林修銘指出，首波上架平台共有七項碳權商品，包含潔淨水源、風力、太陽能等種類，來自英國、瑞士、新加坡及台灣，首發總噸數為88,520噸的碳權，超過新加坡首發日的1.7萬噸。
林修銘強調，國際碳權交易平台對國家產業發展至關重要，「碳定價制度」已成為最能有效引導減碳的工具；藉由碳有價的機制，可有效鼓勵企業投入低碳化新技術研發，加速形成低碳新興產業聚落，帶動綠色經濟正向運轉。
對內，國際碳權交易平台可幫助台灣產業符合國際供應鏈、產品碳中和及ESG的要求，提供廣大的中小企業便利取得碳權的合法管道，未來無需大費周章到國外開戶以取得碳權；對外而言，將提升台灣在國際的能見度，使台灣能對接國際淨零減碳交易。
林修銘指出，交易首日由金融業扮演火車頭，以綠色金融角度，藉由投資跟融資帶領各界重視淨零碳排的議題；他說，碳交所導入市場機制完成碳定價，可為企業減碳帶來誘因。
開市首日共有27家金控及製造業參與購買，加計子公司達45家企業，交易額約為80幾萬美元，單位交易金額落在2.9至12美元。
另，「首購」買方也包括了主要龍頭產業，包括電信、鋼鐵、化工、航運、半導體等等的產業，未來盼「由大帶小」，讓台灣中小企業不用大費周章到國外開戶，就能符合國際供應鏈規範、碳中和和ESG要求。
林修銘說，國際碳定價的發展已行之有年，近年來各國紛紛成立碳權交易平台，例如新加坡、韓國、日本、馬來西亞、印尼等亞洲國家。不過，他指出台灣碳交所三大特色，一、接軌國際，採用美元計價，可吸引更多的買家跟賣家進到台灣市場，二、採信託帳戶交易，確保交易安全，三、採虛擬子帳戶（虛擬帳戶＋法人統編＋交易類型），掌控碳權流及金流，妥善管理帳戶平台，實踐標準化交易作業。
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