在美股上揚激勵下，22日台股加權指數震盪上漲52點，以17,596點作收，差4點站上周線，單日三大法人累計買超71.67億元。包括記憶體、航運、半導體、生技醫療、化工、電機機械等類股指數都有漲勢。
在美光財報優於預測的效應下，記憶體族群上漲，品安跳空漲停。神盾集團表現優異，其中安國攻上漲停板。
美光營收虧損收窄，表現優於財測，股價創下3年半以來新高，帶動國內相關記憶體族群上揚。在大型記憶體股上漲後，今日輪到中小型記憶體股上漲，品安開盤後就跳空漲停，另外商丞、廣穎、點序、十銓等，都有不錯漲幅。
在集團作帳行情效應下，神盾集團今日表現非常強勢，神盾上漲6.17％，神盾旗下轉型成為IP公司的安國，盤中攻上漲停。另外，影像傳輸晶片為主的安格，上漲4.21％，生產筆電內崁式控制器系列IC的迅杰則上漲3.75％。
航運類股仍然因為紅海危機，帶動股價上揚。長榮收在153元，連拉6根紅Ｋ棒，繼續挑戰155元的填息價。陽明上漲3.79％，萬海上漲0.83％。
台灣碳權交易所將於今日正式啟動，但相關族群卻漲高拉回整理，福華是台灣首家可認列碳權收入公司，但股價下跌1.86％，另外，農林下跌2.22％、華紙下跌2.24％。
而遊戲通路龍頭智冠，昨日宣布與榮剛換股合作，今日開盤智冠立刻跌停鎖死，榮剛也下跌4.35％。
三大法人累計買超71.67億元，外資買超61.82億元、投信買超19.26億元、自營商賣超9.4億元。
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