【時報記者林資傑台北報導】工業機電系統整合工程廠亞翔(6139)今（22）日召開法說，總經理暨發言人蔣曉麟表示，2023年前11月新接訂單達918.28億元、截至11月底未完工在手訂單達1280.54億元，雙創新高，且半導體產業及公共工程接單未來仍有成長契機，對2024年營運持續成長維持樂觀。
亞翔2023年前三季合併營收328.18億元、年增達32.49％，續創同期新高，歸屬母公司稅後淨利17.69億元、年增達近1.58倍，已提前改寫年度新高，每股盈餘（EPS）7.85元亦創同期新高。毛利率10.18％、營益率7.41％，分創近13年、近17年同期高。
觀察亞翔前三季各地區營收貢獻，以台灣達73.7％最高、中國大陸26％、其他0.3％。以產業別觀察，則以半導體達56％為大宗、公共建設22％居次，商辦大樓12％、其他9％、光電1％。
亞翔總經理暨發言人蔣曉麟表示，今年算是市況較不好的一年，但集團營運逆勢創高，主因先前承接不少訂單，且聚焦客戶正確、尤其在半導體方面。同時，台灣榮工在公共工程亦有斬獲，配合蘇州亞翔在新加坡耕耘有成，三大事業體同步向上帶動營運顯著成長。
亞翔11月自結合併營收89.97億元，月增達32.92％、年增達1.55倍，連4月改寫新高。累計前11月合併營收485.84億元，年增達53.67％，已連3年改寫新高。蔣曉麟表示，主因蘇州亞翔在中國的幾個專案及新加坡專案，同步進入認列高峰期所帶動。
亞翔前11月新簽約總金額達918.28億元，截至11月底未完工在手訂單規模達1280.54億元，雙創新高。蔣曉麟表示，今年接獲新訂單仍以半導體產業占約6成為大宗。而未完工的在手訂單，以台灣榮工占約44％為主、台灣亞翔38％居次，蘇州亞翔17％。
對於整體市場展望，蔣曉麟認為，台灣亞翔今年算是淡季，相信明年會有起色，但目前看法較保守、暫以持平看待。而台灣榮工的公共工程這2年會有較好發展，捷運工程是未來主軸，包括台北、桃園、高雄都會陸續有新路線開出。
對於蘇州亞翔的新加坡工程專案，蔣曉麟指出目前進度達約40％、蘇州亞翔約認列38％，剩餘部分至明年將持續認列。而中國大陸在美中衝突下仍想突圍，當局持續扶植在地半導體產業，蘇州亞翔以企業經營角度仍會致力經營當地市場，會合法合規爭取相關訂單。
海外市場方面，蔣曉麟表示，中國大陸目前整體經濟雖然較弱，但蘇州亞翔較聚焦高端企業，預期中國大陸資金將持續挹注，對公司是機會，因此看法相對樂觀。越南及新加坡受惠整體產業供應鏈轉移，認為此趨勢應該會延續。
毛利率展望方面，蔣曉麟指出，土建工程市場目前開始有供不應求狀況，有助台灣榮工接單毛利提升。而高科技產業目前市況需求仍熱絡，主因今年已接獲相當多訂單，毛利都還OK，以缺工狀況，大家不再會去低價搶單，整體產業毛利率應會趨於合理化。
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