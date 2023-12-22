【時報記者郭鴻慧台北報導】長興(1717)11月份稅前盈餘2.16億元，年成長8.91％，每股稅前盈餘0.18元；前11月稅前盈餘20.43億元，每股稅前盈餘1.73元。
長興整體出貨量穩定，11月營收月成長4.24％，因年末季節性費用支出增加，費用率較高，營業利益1.45億元低於上月，不過有業外收益挹注，11月稅前盈餘2.16億元與上月相當，並較去年同期成長。長興表示，因傳統淡旺季因素，預期第四季整體營收將略低於第三季。
展望明年，公司認為保守中仍偏樂觀。雖然需求復甦尚未有明確的時間點，但全球景氣正逐漸好轉，目前處於盤底階段，預期在景氣明顯復甦之前，市場將溫和成長。出貨穩定攀升的期待下，長興明年仍以業績成長為目標。
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